La coopération entre le Cameroun et l’Arabie Saoudite totalise des investissements d’un montant d’environ 79 milliards de FCFA

S.E. Ibrahim Hamid Alghamedi, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Cameroun a été reçu en audience le 30 janvier 2025, par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane Mey.

Le nouvel ambassadeur d’Arabie Saoudite était chez le ministre camerounais de l’Economie hier 30 janvier 2025. Une occasion pour les deux personnalités de réaffirmer la volonté de leurs deux pays de renforcer leur partenariat, notamment en matière de coopération économique et diplomatique, et de poursuivre les efforts pour dynamiser cette relation.

En plus de saisir l’occasion pour souhaiter la bienvenue au nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Cameroun, le MINEPAT a évoqué son parcours impressionnant, marqué par plusieurs missions diplomatiques au Cameroun, notamment entre 2013 et 2015.

Au cours de cette audience, les discussions entre Alamine OUSMANE MEY et son hôte ont entre autres porté sur l’évaluation de la coopération actuelle entre les deux nations ; l’identification des domaines d’intérêt commun ; et l’exploration des perspectives futures pour une coopération renforcée.

Face à la presse au sortir de cette audience, le MINEPAT a relevé que « l’Arabie Saoudite, à travers le Fonds Saoudien de Développement, contribue au développement de notre pays par le biais des financements dans les secteurs des infrastructures, de la formation, et de la santé».

Il a réitéré l’engagement des deux parties à poursuivre cette coopération, dans la perspective d’attirer davantage de ressources et de financements saoudiens, ainsi que des partenaires dans les secteurs qui constituent les piliers de la Stratégie Nationale de Développement du Cameroun.

Notons que le portefeuille de coopération entre le Cameroun et l’Arabie Saoudite totalise des investissements d’un montant de 131,92 millions de dollars US, soit environ 79 milliards de FCFA, avec un portefeuille actif de quatre projets pour un montant global de 49 millions de dollars US, soit environ 25,016 milliards de FCFA.

En rappel, S.E. Ibrahim Hamid Alghamedi a été nommé Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Cameroun en octobre 2024. Il a présenté ses lettres de créance au Ministre des Relations Extérieures, Lejeune Mbella Mbella, en novembre 2024.