Le Cameroun renforce sa maîtrise du système des noms de domaine

Un séminaire de formation réunit de nombreux participants et experts durant cinq jours à Douala sous l’impulsion de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic).

Des opérateurs de télécommunication, des régulateurs des bureaux d’enregistrement du « .cm » et le ministère des Postes et Télécommunications ont participé aux travaux de cinq jours. Le séminaire de formation du quatrième forum national relatif au système des noms de domaine (DNS) se tient dans la capitale économique du Cameroun depuis le jeudi 30 mai 2024. La rencontre est organisée par l’Antic en partenariat avec Internet corporation for assigned names and numbers (Icann).

Elle s’inscrit dans un contexte où les acteurs sont face à la nécessité de maîtriser l’écosystème de l’internet pour mieux assurer la stabilité du réseau via la sécurité des données et l’accès fluide à ces données-là. La formation en atelier vise à cet effet, à fournir des outils aux participants en vue de la maîtrise du système de noms de domaine. Cela leur permettra de le déployer, de le configurer, de le sécuriser de manière optimale.

Selon le directeur de l’Antic, « les investigations menées par nos équipes techniques ont permis d’identifier que de nombreux problèmes d’accès à certains contenus web rencontrés par les utilisateurs au Cameroun sont causés par des déploiements et configurations inappropriés des serveurs DNS ». L’objectif du séminaire est ainsi de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs pour résoudre de manière durable ces problèmes et assurer un accès fluide et sécurisé aux contenus et services en ligne pour tous les Camerounais, a précisé le Pr Ebot Ebot Enaw.

La formation que dispensent les experts de l’Icann, organisation chargée de la coordination du système des noms de domaine à l’international, est variée. Elle offre les clés d’une compréhension approfondie du fonctionnement des DNS, des menaces relatives à sa sécurité, des meilleures pratiques à déployer pour configurer et gérer de manière efficace les serveurs DNS. Cette formation couvre les bases de DNS, des opérations de registres des domaines nationaux, la sécurité des données ainsi que la gestion des identifiants.

Au terme de la formation, les participants deviendront « des acteurs clés dans la construction d’une infrastructure internet robuste, sécurisée et accessible à tous les Camerounais », assure le directeur de l’ANTIC.