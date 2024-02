« Nous avons aujourd’hui l’impérieux devoir de taire nos égoïsmes » Pr Olivier Bile 

Le président de l’Union des Forces Populaires revient sur la pertinence de l’existence de l’Alliance pour une Transition politique au Cameroun.

Pour l’intérêt supérieur de la nation, nous avons aujourd’hui l’impérieux devoir de taire nos égoïsmes et de quitter nos petits replis identitaires divers. Le Cameroun n’appartient ni à un clan ni à un groupe spécifique de quelque nature que ce soit. Il appartient à tous ses enfants, du nord au sud et de l’est à l’ouest.

L’ATP, Alliance pour une Transition politique au Cameroun, est une initiative inclusive et consensuelle qui nous oblige tous. Toutes les filles et tous les fils du Cameroun y sont conviés. Sa porte demeure ouverte, y compris pour ceux qui avaient d’autres visées, voire même pour nos adversaires politiques traditionnels.

Actuellement, nous poursuivons sereinement nos consultations des leaders et citoyens, dans un esprit de dialogue et de concertation respectueux et fraternel. J’exprime, au passage, toute ma gratitude personnelle à cette pléthore de leaders politiques et de la société civile s’étant déjà très favorablement manifestés en faveur de l’offre ATP. C’est la seule et unique perspective politique salutaire pour le Cameroun ! Il n’en existe pas d’autre.

Les vraies batailles de notre époque ne doivent et ne peuvent être entre Camerounais, mais plutôt, entre nous tous réunis et les autres compétiteurs de l’univers géopolitique, géoéconomique et géostratégique contemporain. Nous ne sommes, au reste, ni assez nombreux ni assez outillés pour y faire face. Aucune place donc pour les conflits, divisions et rivalités inutiles et affaiblissantes. Mutualisons intelligemment et utilement nos modestes capacités.

L’Union solidaire, loyale et sincère fait la force.

Dieu bénisse le Cameroun.

Pour L’ATP

Professeur Olivier BILE