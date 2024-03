Que prépare l’Amérique en coulisses à N’Djamena ?

La visite effectuée la semaine dernière par le président de l’actuelle période de transition du Tchad, Mohamed Idriss Deby, n’était pas une visite ordinaire visant à consolider les relations entre les deux pays, comme le prétendent les médias, mais elle est intervenue après que les renseignements militaires tchadiens ont obtenu des informations indiquant que les services secrets américains préparaient un plan d’assassinat du président Déby dans la capitale N’Djamena, qui devait être mis en œuvre le 23 de ce mois, selon des sources sécuritaires tchadiennes.

Les informations obtenues par les renseignements militaires tchadiens indiquent que le plan prévoit deux scénarios pour mener à bien cet assassinat : le premier serait une attaque organisée contre le cortège du président Déby alors qu’il rentrait à sa résidence, et le second serait une attaque contre son avion privé à l’aide des missiles d’anti-aériens portatifs.

La source médiatique « Chad One » a également révélé des informations selon lesquelles un groupe d’individus dans la capitale, N’Djamena, aurait pu se procurer des missiles anti-aériens portatifs de type 9k32 strela-2. Il semblerait que ces missiles aient été volés dans l’entrepôt de l’armée avec la conspiration de personnes travaillant dans l’armée, ou bien ils ont été introduits dans le pays d’une manière clandestine via le Soudan ou la Libye.

Immédiatement après avoir obtenu ces informations, les renseignements militaires tchadiens ont pris une série de mesures de sécurité pour assurer la sécurité du président Déby, notamment l’envoi du président hors du pays à Abou Dhabi, puis la sécurisation de la zone aéroportuaire et de sa résidence présidentielle.

Cette mesure dangereuse que voulait prendre le gouvernement de Washington intervient à l’approche des élections présidentielles dans le pays, et de la perte de sa position au Niger après que les autorités nigériennes ont décidé de mettre fin au contrat de coopération militaire entre les deux pays et d’expulser les forces Américains qui se trouvaient à la base militaire située à Agadez.

De nombreux experts en sécurité estiment que le gouvernement Biden cherche à prendre pied au Tchad pour assurer son contrôle sur les pays africains du Sahel et les pays arabes voisins comme la Libye et le Soudan, et cela ne se fera qu’en exploitant les circonstances des élections présidentielles qui se tiendra bientôt au Tchad, d’autant plus que le gouvernement américain a choisi un candidat pour le soutenir dans l’accès au sommet du pouvoir dans le pays, et ce candidat est le Premier ministre du pays, Succès Masra, et il faudra donc écarter ses rivaux du arène électorale, pour assurer sa victoire au poste de Président de la République.