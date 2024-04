Transport aérien : la compagnie Nigériane Air Peace ouvre une nouvelle ligne au Cameroun

Avec cette ouverture, la nouvelle configuration des vols Air Peace au Cameroun affiche désormais les lignes Lagos-Douala ; Abuja-Yaoundé et enfin Abuja-Lagos-Douala-Yaoundé.

Air Peace a annoncé le renforcement de sa présence au Cameroun avec l’ouverture d’une nouvelle liaison.

En plus de l’inauguration de cette nouvelle liaison entre Abuja et Yaoundé, la compagnie dirigée par Allen Onyema, PDG d’Air Peace a également annoncé l’ambition de lancer d’autres liaisons vers d’autres grandes villes camerounaises, telles que Bafoussam et Garoua.

« Cette liaison aérienne d’environ 755 km offre une connexion pratique entre la capitale du Nigeria et celle du Cameroun, pour une durée du vol d’environ 2 heures et 30 minutes. La société propose trois vols par semaine entre Abuja et Yaoundé. Les vols sont opérés les mardis, jeudis et samedis », explique la compagnie.

Par ailleurs, Air Peace envisage la mise sur pied du programme de promotion des valeurs de l’entreprise nommé « Peace Advantage », une initiative qui récompense les clients pour leur choix de vols afin de les fidéliser à la compagnie.

Selon les chiffres, Air Peace a affiché 2 989 vols effectués avec succès contre 837 vols retardés, 161 reprogrammés et 37 vols annulés sur un total de 3 129 vols programmés par la compagnie. Par rapport au mois de décembre 2023, on remarque la diminution du nombre de vols retardés et une augmentation importante du nombre de vols annulés au mois de février 2024.

En mémoire, c’est le 19 août 2021 que cette compagnie aérienne a effectué son vol inaugural au Cameroun, dans le cadre de sa stratégie de développement de son réseau africain.