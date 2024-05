Travail : 65 personnels de Globeleq Cameroun décorés 

Ils ont reçu diverses médailles d’honneur des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), Grégoire Owona. Le membre du gouvernement était accompagné pour la circonstance ce 24 mai à Douala de diverses autorités administratives de la région du Littoral.

À l’occasion de cette cérémonie de remise de médailles à certains employés du Groupe Globeleq au Cameroun, la joie se lit sur le visage des 65 récipiendaires. Ces derniers reçoivent en tout 79 médailles dont 61 en argent, 16 en vermeil et 2 en or. Ils sont parés et de leurs plus belles tenues et accompagnés pour certains par leur la familles ou proches, pour se voir épingler à leurs poitrines gauches le précieux métal, signe de plusieurs années de labeur. C’est d’ailleurs ces 5 312 heures de travail sans accident comme mentionné dans son discours par la représentante du personnel de Globeleq que le Mintss salue. Cette adversité à laquelle se forgent les employés des entités de Globeleq Cameroun est encouragée par le Mintss. Grégoire Owona loue les efforts fournis pour assurer à plus de 20% la production d’énergie électrique consommée par les Camerounais. Ainsi que le calme et la cohésion sociale qui y règnent. Aux délégués du personnels, le membre du gouvernement leur demande de “bien jouer” leurs rôles celui de défendre les intérêts de leurs collègues et non d’agir comme cogérants de l’entreprise.

Le directeur général de Globeleq Cameroun quant à lui ne manque pas de féliciter son personnel décoré ce jour. Il représente selon Frédéric Mvondo, leur engagement au service du collectif. « Ils doivent en être fiers », insiste-t-il. Aux plus anciens, M. Mvondo leur exhorte d’avoir une retraite active et de rester comme exemples pour les jeunes collaborateurs. C’est le cas de ce récipiendaire d’une médaille en or après trente-six ans de travail qui a choisi de se reconvertir dans l’enseignement pour transmettre cette expérience de longue date à la jeune génération. « Un esprit de joie m’anime. Cette médaille, je devais l’avoir depuis 2012. Mais la Covid-19 a influencé. Je sens ce que j’ai eu à faire pour le pays », livre Joseph Pangob, topographe à Globeleq aujourd’hui à la retraite. « C’est un honneur de m’avoir vu épinglé ces médailles. Parce que c’est la consécration de seize années de travail. Cette après-midi, je suis particulièrement contente et émue d’avoir reçu deux médailles des mains du ministre du travail et de la sécurité sociale », déclare à son tour Yolande Tchouatat, office manager à Globeleq et récipiendaire de médailles de travail en argent et vermeil.

Globeleq Cameroun démontre ainsi la considération des efforts fournis par son personnel méritant.