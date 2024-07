Tunisie-Afrique : Le Cameroun, invité d’honneur de la 3ème édition des Rencontres d’Affaires

Le Cameroun a pris part du 02 au 03 juillet 2024 à Tunis, à la 3ème édition des Rencontres Tuniso-Africaines, en tant qu’invité d’honneur. Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey y a représenté le Cameroun.

La cérémonie d’ouverture, présidée par Kalthoum Ben REJEB, ministre du Commerce et du Développement des Exportations de Tunisie, en présence de Feryel OUERGHI SEBAI, Ministre de l’Economie et de la Planification de la République Tunisienne, a été marquée par une intervention notable d’Alamine Ousmane Mey.

Le ministre camerounais de l’Economie a qualifié de « fructueuse » la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et le Cameroun, ce dernier a insisté sur l’importance d’accélérer l’intégration africaine vers un marché unique et l’approfondissement de l’industrialisation pour créer des emplois et mobiliser le secteur privé.

Alamine Ousmane MEY a également parlé des défis de la souveraineté alimentaire, appelant à faire de l’agriculture une priorité. Il a souligné que la résilience face aux chocs exogènes, sur un continent dépendant des importations alimentaires à hauteur de 50 milliards de dollars américains, passe par une coopération accrue dans l’agro-industrie. Selon lui, la résilience alimentaire est cruciale pour notre continent. La coopération dans l’agro-industrie est la clé pour réduire notre dépendance aux importations alimentaires.

La présence de 22 entreprises camerounaises à ces Rencontres d’Affaires a été perçue comme une opportunité pour nouer et développer des partenariats stratégiques, visant à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Lors de la Table ronde de haut niveau sur le thème « Combler le fossé de la sécurité alimentaire : stratégies de collaboration pour les nations arabes et africaines », Alamine Ousmane MEY a partagé l’expérience camerounaise en matière de sécurité alimentaire. Il a présenté le Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (PNR) du Cameroun, visant à augmenter la production agricole locale pour répondre à la demande croissante en produits alimentaires.

En marge des travaux, la délégation camerounaise, conduite par le ministre Alamine Ousmane MEY et assistée de l’Ambassadeur du Cameroun en Tunisie, a été reçue en audience par Madame Feryel OUERGHI SEBAI. Les discussions ont porté sur l’état de la coopération et les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Cameroun et la Tunisie.

Les priorités du Gouvernement camerounais, telles que définies dans la Stratégie nationale de développement du Cameroun (SND30), ont été présentées. Les deux parties ont convenu d’explorer toutes les voies pour densifier une coopération déjà riche et fructueuse.

Les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, du cacao, du café, de la banane, de la filière coton, de la filière bois, du tourisme, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de l’intelligence artificielle, du BTP et de la formation ont été identifiés pour développer un cadre de concertation et d’actions.