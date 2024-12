Cameroun : la CRTV annonce le renforcement de la sécurité après le meurtre d’un stagiaire

Le nommé Patrice Okala âgé de 27 ans a été poignardé mortellement dans la nuit du 30 novembre dernier, non loin de l’entrée principale du centre de production de Mballa 2, au sortir d’une émission.

Dans un message à l’attention d u personnel de la Cameroon Radio Television, le directeur général de l’office, Charles Ndongo, dit partager « la douleur de la mère qui perd son fils unique » et comprendre « l’inquiétude qui s’installe ainsi que les interrogations qui fusent ». Pour rassurer le personnel, le manager annonce plusieurs mesures à mettre en œuvre dans le but de renforcer la sécurité.

D’abord, le directeur général annonce le renforcement de l’éclairage public autour des installations de la CRTV, en particulier sur le tronçon reliant le carrefour Jamot à la guérite de la CRTV. Les démarches auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé ont déjà abouti à ce sujet.

Ensuite, il sera installé un poste de police à l’entrée du centre de production de Mballa II ; le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, a marqué son accord en vue de la réalisation dudit projet. Les patrouilles des forces de maintien de l’ordre ont été renforcées. Ce qui a permis d’appréhender les présumés assassins de Patrice Okala.

Enfin, le patron de la CRTV demande aux responsables de la logistique de veiller au transport des personnels à l’ouverture et à la fermeture des antennes. Il appelle aussi le personnel à être plus vigilant et solidaire dans le but de renforcer la sécurité autour et dans l’enceinte de la tour de Mballa II.