Cameroun vs Angola : une nouvelle configuration de l’équipe de Marc Brys

Pour son deuxième match ce soir face aux Lions Indomptables, le sélectionneur belge ne pourra pas compter sur tous ses leaders.

Le Cameroun affronte l’Angola le 11 juin 2024 dans le cadre du quatrième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après sa victoire 4-1 sur le Cap-Vert samedi dernier, le pays de Samuel Eto’o aura à cœur d’enchaîner avec un nouveau succès.

Vincent Aboubakar, le capitaine de l’équipe, a déclaré : « Nous voulons simplement continuer sur la lancée que nous avons entamée. Nous sommes dans l’esprit des lions, nous ne voulons pas laisser tomber ce que nous avons commencé. Nous avons gagné notre premier match et nous voulons continuer sur notre lancée, mais nous savons que l’Angola n’est pas une petite nation et que nous ne sommes pas non plus une petite nation». Le défi pour le Cameroun ce soir est de prendre les trois points de la rencontre pour maintenir sa position en tête du groupe, sachant que la première place du groupe le qualifie automatiquement pour la Coupe du Monde.

Et pour renverser les Palancas Negras ce soir, Marc Brys devra se passer de Choupo Moting, blessé. Nouhou Tolo est également incertain, car il risque une suspension pour avoir reçu deux cartons jaunes. Pour le remplacer, le sélectionneur a la possibilité d’utiliser Moumi Ngamaleu à ce poste, qui sous Rigobert Song était positionné en défense. Cela permettra à George Kevin Nkoudou de débuter sur le flanc. Mais le belge n’est pas inquiet, « On a pas le même temps de récupération que l’adversaire mais ce n’est pas une excuse car j’ai la chance de travailler avec un groupe très soudé, des joueurs qui ont faim et qui sont très intelligents. On va donner le meilleur possible »

Si Zambo Anguisse peut être positionné comme avant-centre bas, on pourrait reconsidérer son association avec Carlos Baleba, qui a la capacité de prendre le jeu à son compte. Cela aurait l’avantage d’absorber le milieu de terrain, là où se jouera le match, puisque l’Angola s’appuiera beaucoup sur Randy Nteka, milieu de terrain du Rayo Vallecano en Espagne.

Et pour plus de fluidité dans le jeu, Marc Brys pourra compter sur Olivier Tcham au milieu de terrain pour pousser le ballon vers l’avant.