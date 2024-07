Démocratie et bonne gouvernance : Christopher Fomunyoh reçoit le prix de « l’homme de l’année 2023 »

Le Camerounais résident aux Etats Unis d’Amérique est distingué pour son action en faveur de la bonne gouvernance et de la démocratie.

Le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale du National Democratic Institute for International Affairs, Christopher Fomunyoh, est sacré l’homme de l’année en démocratie et gouvernance. Le prix lui a été décerné pour ses performances dans la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie.

« Son personnage de premier plan dans la croisade de la bonne gouvernance et la promotion de la démocratie » a séduit le jury de Cenpa qui l’a retenu au bout d’un processus de vérification approfondi. L’expert camerounais s’est aussi distingué pour la sensibilisation des citoyens à l’engagement politique. Une activité qui a contribué à susciter davantage l’intérêt des Camerounais en faveur de la politique à l’approche de la présidentielle prévue en 2025.

Le jury était composé de l’avocat international Me Akere Muna, du directeur de publication du journal The Guardian Post, Ngah Christian, du sénateur Nfon Mukete IV, de la directrice exécutive de l’organisation non gouvernementale Reach Out Cameroon, Esther Omam. Le vainqueur du prix, représenté par Dr Jude Mutah a reçu un diplôme et un trophée.