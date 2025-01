Entrée Est de la ville de Douala :le gouvernement annonce un taux d’avancement des travaux à 83%

Selon le ministère des Travaux publics, les travaux routiers et ceux d’aménagement des voies alternatives progressent.

Selon le ministère d’Emmanuel Nganou Djoumessi, à la même date, l’avancement physique des travaux routiers le long de l’itinéraire de l’Entrée Est de la ville de Douala, phase 2, est de 83%. L’avancement linéaire par tâche fait état de ce que la pose de caniveaux, dans le sens 1 couvre 8,67 km et dans le sens 2, quasiment le même linéaire.

La couche de forme est exécutée dans le sens 1 et le sens 2 sur 8,35 km et 8,47 km alors que la couche de fondation dans les sens 1 et est mise en œuvre sur 7,89 km et 7,92 km. S’agissant de la couche de base en grave bitume, elle est exécutée dans le sens 1 sur 5,57 km et dans le sens 2 sur 3,89 km. Les travaux en cours concernent la mise en œuvre des doubles en béton armé et la pose des bordures.

Pour ce qui est de l’aménagement des voies alternatives, trois voies sont concernées : Ari-logements sociaux (3,1 km), Ari-école publique de Yatchika (4 km) et collège CPLAN-Cimetière de Nyalla-Parisco (3,8 km). Une quantité importante de pavés autobloquats a déjà été produites, soit 15 028 m² et 12 304 m² et les travaux en cours sont relatifs, sur la voie 1 à la pose des caniveaux et fossés, la préfabrication pavés et sur la voie 2, au réglage de la plateforme des terrassements, au réglage de la pouzzolane et la préfabrication des pavés.