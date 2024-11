Le cameroun accueille la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

Cette rencontre sera couplée avec la 9ième édition des Journées Technologiques Nationales.

Dans un communiqué signé le 15 novembre 2024, le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique par intérim, le Professeur FUH Calistus Gentry, informe l’opinion nationale et internationale, que le Cameroun célèbre la 35ème édition de la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique (JIA), le 20 novembre 2024, couplée à l’organisation de la 9ième édition des Journées Technologiques Nationales (JTN) du 18 au 20 novembre 2024, à l’hôtel de Ville de Yaoundé.

Concrètement, les Journées Technologiques Nationales sont un espace de découvertes technologiques et d’innovations qui visent à promouvoir le savoir-faire local, afin de valoriser les compétences et potentiels existants qui sont de nature à encourager des investissements du secteur public/privé.

A cette occasion, le Ministre des Mines de l’Industrie et du Développement Technologique, procèdera à l’ouverture officielle du village technologique et à la visite des stands le mardi 19 novembre 2024.

Il est question pour les acteurs du domaines de la technologie de venir à Yaoundé, capitale du Cameroun découvrir le savoir-faire technologique des inventeurs et innovateurs locaux au village des expositions.