Le Cameroun attend près de 178 millions FCFA à Africa50

L’annonce est faite par Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie, après l’Assemblée générale annuelle 2024 des actionnaires d’Africa50 qui s’est tenue le 19 septembre 2024 à Antannarivo à Madagascar.

Le Cameroun en sa qualité d’actionnaire fondateur a pris part à cette importante rencontre sous la présidence de S.E. Andry Rajoelina, chef de l’Etat malgache et en présence du Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), par ailleurs président du conseil d’administration. Il s’agit d’une réunion statutaire ayant mobilisé les représentants de 32 pays, de deux banques centrales et de la BAD.

Après cette importante rencontre, le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey a accordé une interview accordée au quotidien public Cameroon Tribune.

Alamine Ousmane Mey y explique que, le projet d’aménagement du Barrage hydroélectrique de Nachtigal fait partie des opérations soutenues par Africa 50 à qui l’Etat a cédé 15% de sa participation initiale au capital.

« Nous avons ainsi pu mobiliser dans le cadre d’un partenariat public-privé onze institutions financières de développement et quatre banques locales qui ont ensemble réuni 1,2 milliard de dollars. Cette infrastructure va à terme avec 420 MW contribuer à plus de 25% de la capacité de production en électricité dans notre pays et améliorer le mix énergétique national ».

En tant qu’actionnaire, le camerounais se dit satisfait « Je dois reconnaître pour le saluer que les résultats atteints en si peu de temps sont exceptionnels », a déclaré le ministre de l’Economie. Des actifs sous gestion de plus de 8 milliards de dollars.

Le portefeuille compte 25 projets et trois sorties réussies ont été enregistrées. Le taux de rendement interne se situe à 10,9% et pour l’exercice clos le 31/12/2023 la société va distribuer des dividendes aux actionnaires. Le Cameroun attend environ 200 000 dollars. En plus de cette performance financière remarquable, les projets réalisés avec le soutien d’Afrique 50 vont contribuer au plan économique au renforcement de la croissance, au plan social par la création d’emplois. Avec plus d’énergie, la transformation structurelle et l’industrialisation peuvent se poursuivre aisément et les conditions de vie des populations vont certainement connaître une nette amélioration.