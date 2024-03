Cameroun-coupures d’électricité : le PURS de Matomba demande la nationalisation urgente d’Eneo

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation social, parti d’opposition, Serge Espoir Matomba, pense que cette démarche pourra mettre fin aux coupures intempestives d’électricité, aux coûts exorbitants ou à la qualité médiocre du service.

Voici l’intégralité du communiqué du parti rendu public ce 06 mars 2024.

« Le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS) demande la nationalisation d’ENEO, société de distribution de l’énergie électrique au Cameroun. Mouvement politique engagé en faveur de la justice sociale et de l’égalité des chances pour tous les citoyens camerounais, le PURS lance un appel pressant pour la nationalisation de cette entreprise.

Depuis plusieurs années, avec une exaspération ces temps derniers, les Camerounais sont confrontés à l’épreuve des coupures intempestives d’électricité, des tarifs exorbitants et un service de distribution de qualité médiocre. Il est temps que le Gouvernement prenne ses responsabilités et agisse en faveur du peuple en nationalisant cette société stratégique.

La nationalisation d’ENEO permettrait de garantir la souveraineté de la distribution stratégique de l’électricité, un accès équitable pour tous les citoyens à cette énergie, d’assurer une gestion transparente et efficace de ces ressources du pays ainsi que de mettre fin à l’escroquerie des consommateurs par des intérêts privés.

Le PURS appelle le Gouvernement camerounais à prendre des mesures urgentes pour nationaliser la distribution de l’énergie électrique et à mettre fin aux pratiques préjudiciables qui nuisent au bien-être et au développement économique du pays. Il appelle par ailleurs toutes les forces agissantes à coaliser pour ce dessein en exigeant la nationalisation de la distribution de l’énergie électrique pour une offre de qualité plus juste pour tous les Camerounais. »