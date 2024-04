« Quand c’est le dirigeant d’une fédération, c’est ingérence. Qu’en est-il pour un coach et un staff ? » s’interroge Anthony Pla

Le chroniqueur sportif estime que l’ingérence dans le football camerounais est devenue une habitude. Par conséquent, il est difficile pour un grand nom du football d’accepter les rênes des Lions.

Pas de Mourinho, Conceicao ou encore SaintFiet. Quand je lis certaines réactions, je me demande si on est vraiment réalistes ? Qui voudrait diriger cette sélection dans l’état actuel surtout quand on voit ce qu’il se passe tout autour ?

Marc Brys va diriger les Lions Indomptables, nommé dans le dos de la Fécafoot d’après elle. Pour moi la question fondamentale est de savoir comment définit-on l’ingérence ? Le pouvoir politique ne peut pas exiger la démission ou le départ d’un dirigeant d’une fédération, mais peut-il contourner la Fecafoot sur ces nominations ?

Chaque association membre de la FIFA se doit de jouir d’une indépendance et d’une autonomie qui la préserve de toute ingérence indue de la part de tiers, qu’elle soit étatique ou autre. Les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers.

Les conséquences de l’ingérence, j’imagine que tout le monde en est conscient… alors ingérence ou pas ? Quand c’est le dirigeant d’une fédération, c’est ingérence. Qu’en est-il pour un coach et un staff ?