Cameroun : le gouvernement se penche sur le financement des PME

Par le biais du projet Inclusive Bond, le ministère du Commerce et celui des Petites et moyennes entreprises œuvrent à promouvoir le développement de entreprises.

Cette semaine, Yaoundé a accueilli un dialogue sur le financement des PME. Autour de la table, des ministres du gouvernement, dont le ministre des PME, le ministre du Commerce et le ministre des Finances (même si certains d’entre eux étaient également représentés). L’objectif est de trouver un meilleur mécanisme de financement pour les petites et moyennes entreprises.

Et la solution préconisée est celle que FinAfrique propose avec le projet Inclusive Bond. Les parties prenantes s’accordent à dire que les ressources des microfinance sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante. A côté, un rapport de l’Organisation internationale du travail et confirmé par le Gicam, par exemple, montre que 86 % des emplois au Cameroun se trouvent dans le secteur informel. L’Inclusive Bond va donc lever des fonds sur le marché financier et les mettre à la disposition des institutions de microfinance pour financer le secteur informel, explique Fabrice Kom Tchente, directeur exécutif de la société. Ce secteur représente 50 % du produit intérieur brut.