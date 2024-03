Cameroun : le jeûne du mois de Ramadan débutera le 11 ou le 12 mars

La prévision est contenue dans une communication de la Commission nationale du croissant lunaire.

Les fidèles musulmans vont dans quelques jours entamer le mois de privations et d’intenses prières. En effet, « si le croissant lunaire est visible en cette date (le 10 mars), le jeûne du mois de Ramadan débutera in Shâ Allah, le 11 mars 2024. Dans le cas contraire, le mois de Chaabane sera complété à 30 jours et le jeûne débutera automatiquement le mardi 12 mars 2024 », informe la Commission nationale du croissant lunaire dans un communiqué en date du 05 mars dernier.

Dans le même document signé du porta parole de la commission, le Pr Souley, l’on apprend qu’en prélude à ce début du jeûne, la recherche du croissant lunaire se fera le dimanche 10 mars prochain. C’est l’apparition de ce croissant lunaire qui déterminera le jour exacte du début du mois de Ramadan. Un mois au cours duquel la communauté musulmane met l’accent sur la prière, les privations diverses et surtout le partage. Environ 30 jours qui vont aboutir à la fête du Ramadan, l’une des grandes fêtes de l’Islam.