Cameroun: le ministre Libom Li Likeng préside l’ouverture des journées Africaines de I’intelligence Economique

Le Centre Africain de Veille et d’intelligence Économique (CAVIE) a organisé la 7ème édition des JAIE pendant deux jours (30 et 31 mai) à l’Hôtel Mont Febe à Yaoundé. Cette rencontre internationale réunissait les acteurs du monde de l’intelligence économique du monde entier.

Sous le thème « L’apport de l’intelligence artificielle à la performance des acteurs publics et privés africains », la 7e édition des Journées africaines de l’intelligence économique a réuni pendant deux jours des personnes venues d’horizons divers. Cette 7e édition a connu la participation de plusieurs institutions académiques, afin de démontrer la valeur de l’intelligence économique. La particularité de cette édition est également de donner l’occasion à plusieurs autorités de parler du comment et du pourquoi de la nécessité de s’emparer de l’intelligence artificielle.

L’événement de cette année a été ouvert par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng. Au total, sept panels réunissant les acteurs du domaine. A l’issue de ces discussions, un livre blanc sera publié. Cette nouvelle édition a regroupé au total 32 experts venus des 4 coins du monde pour explorer le potentiel de l’intelligence artificielle pour améliorer la compétitivité des acteurs publics et privés africains.

Pour le Dr Guy Gweth, Président Exécutif du CAVIE, ces Journées Africaines de l’Intelligence sont une opportunité pour les acteurs publics et privés du continent africain de se familiariser avec les nouvelles avancées de l’Intelligence Artificielle et de découvrir comment cette technologie peut les aider à améliorer leur performance et leur compétitivité au quotidien.

Le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) est un organisme de référence en Afrique. Il est expert en matière de formation, de certification et de mise en œuvre de systèmes de veille stratégique. Le CAVIE est représenté dans 38 pays et existe depuis 8 ans.