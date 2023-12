Cameroun : sept candidats à la présidence de l’Ordre national des médecins

Après trois reports successifs, les élections au sein de la corporation auront lieu le samedi 09 décembre 2023 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Sauf changement de dernière minute, le successeur du Dr Guy Sandjong sera élu dans quelques heures. La bataille électorale se joue entre sept figures du corps médical portant chacune une vision pour la corporation. Le Pr. Emmanuel Noël Essomba envisage de rassembler les 13 000 médecins camerounais enregistrés au tableau de l’ordre pour travailler en synergie.

Le Dr Claude Bernard Kamta Ngui motive sa candidature par son ambition de résoudre les difficultés dans l’exercice de la profession de médecin. Le Dr Rodolphe Fonkoua est résolu à régler l’équation du chômage des jeunes médecins. Il compte digitaliser pour la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers des médecins. Le Dr Jean Berthelot Zambo inscrit dans la nouvelle approche de l’Ordre, la décentralisation et la responsabilisation des médecins à la base.

Le Dr Olga Yvone Mankollo Epse Bassong a tracé neuf pistes conduisant à l’amélioration des conditions de vie des médecins et de prise en charge des patients. Le Dr Pierre Yves Bassong, le plus jeune des candidats ambitionne de moderniser l’Ordre en s’appuyant sur huit piliers pour redonner le sourire aux médecins et aux patients. Le Dr Théodat Hyacinthe Manga s’intéresse quant à lui à la résolution du problème du chômage des jeunes entre autres.

Les élections auront lieu ce samedi au cours d’une assemblée générale extraordinaire de l’Ordre. Elles vont se tenir après trois reports de l’assemblée élective, dont celui du 19 avril 2022, celui du 29 décembre 2022 et celui du 18 janvier 2023. Outre l’élection du président du conseil de l’Ordre, d’autres postes sont à pourvoir et de nombreuses candidatures sont connues. Le poste de président de l’Assemblée générale enregistre cinq candidatures. Au poste de membre de la commission électorale, huit candidatures sont en compétition. Au poste de membre du conseil de l’Ordre, 30 candidatures s’affrontent.

Par ailleurs, sur les 13 000 médecins inscrits au tableau de l’Ordre, seuls 2 883 sont à jour de leurs de cotisation. Seuls ceux-là peuvent participer à l’élection.