Cameroun-subvention des carburants : Maurice Kamto demande des explications au FMI

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun a rendu publique ce 14 février, une correspondance adressée au représentant du FMI au Cameroun.

La lettre du président national du MRC porte sur la question de la subvention des carburants et les politiques sociales du FMI au Cameroun. Dans cette correspondance, Maurice Kamto exprime son incompréhension au regard de l’évolution des prix des carburants. Tout part de la déclaration du représentant résident du FMI selon laquelle l’exécution du budget « a été affectée par les subventions aux carburants en 2022 qui ont été nettement plus élevées que prévu et reportées en 2023. Une part substantielle des subventions en 2023 devrait également être reportée en 2024 ».

Les autorités camerounaises s’étant fondée sur cette déclaration, ont augmenté les prix des carburants le 02 février 2024. Selon Maurice Kamto, la déclaration de Mme Cemile SANCAK, cheffe de mission du FMI pour le Cameroun « laisse supposer que le carburant, vendu à la pompe respectivement à 730 F CFA le litre pour le super et 720 F CFA le litre pour le gasoil jusqu’au 02 février dernier, reste un produit subventionné par le gouvernement du Cameroun ». Ainsi, l’homme politique a souhaité à l’intention du peuple, avoir de la part du FMI, des éclaircissements sur cette « prétendue subvention ».

Le leader du MRC est davantage motivé en observant les prix des carburants dans les pays voisins du Cameroun. « Le Nigéria qui a arrêté la subvention des produits pétroliers dans la 2ème moitié de l’année 2023, a un prix à la pompe de 440 F CFA/litre de super en janvier 2024, alors que lorsque la subvention y était appliquée le prix à la pompe était largement inférieur à 200 F CFA ». Le litre de super « coûte 595 F CFA au Gabon, 570 F CFA en Guinée Equatoriale et 518 F CFA au Tchad, sans subvention aucune de ces pays ». Pourtant, depuis le 03 février 2024, les prix à la pompe au Cameroun sont de 840 F CFA le litre de super (près du double du prix au Nigéria) et 828 F CFA le litre de gasoil.

A en croire le tireur de penalty, depuis le 07 février 2024, date de signature de la correspondance, le FMI n’a pas répondu. Face à ce silence, Maurice Kamto a mis à la disposition du public cette correspondance ce mercredi 14 février 2024.