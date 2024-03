Cameroun : Voici les 42 opérateurs postaux privés autorisés à exercer

La liste a été rendue par le ministère des Postes et Télécommunications.

En plus de la Campost, opérateur public, seulement 42 opérateurs privés ont payé leurs droits d’entrée et sont autorisés à effectuer les transactions postales au Cameroun.

Il s’agir de : Dhl international, M.T.A, SMS, Touristique Express, Sud Dépêche, Esico, Kingsley international, A.P.M, Express Exchange, Emi money, Tresor voyages, Princesses voyages, Overline, General Express, UPS, CDV sarl, Avenir voyage, Solex, Garanti Express, Globex Cameroun, Flexi logistics, Finexs.cam, Binam voyages, Buca voyages, Moghamo Express, City messenger, Satit (Nde Airlines), Vatican voyages, Afrilight, Galaxie express, Danay express, Socotranscam, Amour Mezam, J F International, Musango voyages, Avenir de la Kadey, Sapagav Sarl, Global voyages, Menoua voyages, Cerises Auto, Mvila voyages, Africa Global Logistics.

« Toute transaction postale effectuée chez des opérateurs autres que ceux suscités est contraire à la loi et donc susceptible de sanctions, conformément à la règlementation en vigueur », a souligné le Minpostel.

En 2022, Minette Libom LI Likeng, ministre en charge des Postes encourageait les opérateurs postaux à s’impliquer dans la voie de la digitalisation pour un meilleur rendement. De manière spécifique, a-t-elle expliqué, il serait judicieux de présenter les forces et faiblesses de l’environnement postal camerounais et les opportunités et enjeux qu’offre le numérique dans le cadre de l’exploitation de l’activité de messagerie d’autre part.

Selon les données, le taux de pénétration d’Internet au Cameroun s’élevait à 45,6 % en 2023, tandis que le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteignait 84,6 %. De plus, 90 % des dirigeants sont sensibilisés à la transformation digitale, 80 % des structures disposent d’un site web, et 1653 faux comptes ont été détectés en 2023, avec 793 fermés. De plus, 232 dossiers d’authentification de preuves numériques ont été traités en 2023, et des mesures de sécurité ont été renforcées dans le segment de la messagerie, notamment du côté de Campost, la Cameroon Postal Services.

Ce sont ces chiffres que le ministre veut améliorer dans le but d’avoir un secteur postal plus compétitif et un rendement plus reluisant.