Le PCRN manifeste devant l’ambassade du Cameroun en France

Des personnes se réclamant militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ont levé des pancartes en signe de dénonciation des manœuvres du régime de Yaoundé.

La coordination pays du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de France a manifesté devant l’ambassade du Cameroun en France le 20 mai 2024. A l’occasion de la célébration de la 52è édition de la fête de l’unité nationale, quelques militants du PCRN ont convergé vers la représentation diplomatique. Sur des pancartes brandies lors de la manifestation, ils ont fait passer plusieurs messages. « Non à la persécution du PCRN et de son président national », « Non au harcèlement du président national Hon. Cabral Libii », « Stop au musèlement de la jeunesse camerounaise », etc.

Cette manifestation se fait dans un contexte où certaines autorités administratives ont à la dernière minute, exclu le PCRN du train du défilé du 20 mai, alors que le parti était initialement admis. La raison de ce revirement est que le parti connait des « dissensions ». Un peu avant cette exclusion, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, en s’adressant au directeur général des élections, Erik Essousse, a déclaré que Robert Kona, l’un des pères fondateurs, est le « président-fondateur » et mandataire du PCRN auprès d’Elections Cameroon. Cabral Libii et ses soutiens ne reconnaissent pas le poste de président-fondateur dans les textes du parti. Ils parlent de président national, poste qu’occupe selon eux, le député Cabral Libii.

Malgré l’interdiction de défiler dans certaines circonscriptions, les militants du parti ont assisté aux cérémonies suivant l’appel qu’a lancé Cabral Libii. Mais, la force et la mobilisation de la formation politique observées ces dernières années prennent un coup, menacées par l’esprit de division qui a pris le contrôle du parti.