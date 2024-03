Elecam renforce sa stratégie pour booster l’inscription des femmes et des jeunes sur les listes électorales

Elections Cameroon cible les jeunes et des femmes dans le but d’atteindre son objectif à la fin de la période annuelle dédiée à la révision des listes électorales.

Les femmes et les jeunes camerounais âgés de 20 ans et plus intéressent Elecam dans son engagement de booster le fichier électoral national avant les prochaines élections. L’organe en charge de l’organisation matériel des élections et de l’inscriptions sur les listes électorales se déploie sur le terrain depuis le 02 janvier 2024. Son objectif est d’atteindre le cap de 7,5 millions d’électeurs enrôlés au 31 août 2024. Au 31 août 2023, le fichier électoral national comprend 7 361 875 électeurs.

Pour atteindre cet objectif en 2024, Elecam se rapproche davantage des femmes. Cela se fait à travers l’installation des kits d’enrôlement dans des points de rassemblement, en l’occurrence lors des grands événements comme le défilé du 08 mars ou encore les événements concernant des partis politiques. Des descentes dans des marchés pourraient davantage faciliter l’accès des femmes aux kits d’enrôlement.

Par ailleurs, Elections Cameroon emploie certains influenceurs web dont Moustik Karismatik pour inciter les jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 20 ans au moins à s’inscrire sur les listes électorales. Le déplacement des kits vers les mosquées ou autour des campus universitaires constitue un autre moyen de proximité pour enrôler les jeunes. Elecam gagnerait aussi à développer une technique permettant aux jeunes de s’inscrire en ligne. L’autre défi est d’amener ces jeunes à s’intéresser à la vie politique du pays.