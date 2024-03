Présidentielle au Sénégal : les tendances évoluent en faveur de Bassirou Diomaye Faye

Le candidat opposant au système gouvernant est présenté dans plusieurs bureaux de vote comme candidat en passe de remporter la victoire dès le premier tour. Les résultats officiels restent attendus.

Le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu le dimanche 24 mars 2024 sur l’étendue du territoire sénégalais et au-delà. Un peu plus de sept millions d’électeurs étaient attendus dans 16 000 bureaux de vote. Leur rôle, départager les 17 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Au lendemain du scrutin, les résultats provisoires officiels restent attendus. Cependant, les tendances sont en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye, ayant pour mentor Ousmane Sonko du parti Pastef dissout.

Les deux, l’un méconnu du grand public avant l’élection et l’autre adulé de la jeunesse sortent de prison. A la faveur d’une loi d’amnistie votée au Parlement, ils ont été libérés il y a une dizaine de jours. Ousmane Sonko étant disqualifié de la course, son camp a investi Bassirou Diomaye Faye qui fête ses 44 ans ce lundi 25 mars après 11 mois de détention à la prison.

Selon les médias locaux, certains candidats ont adressé des messages de félicitation au jeune politique au regard des tendances. Un signe qu’il devancerait le candidat de la coalition présidentielle, Amadou Ba. L’ancien Premier ministre et sa coalition avancent la thèse d’une manipulation de la part du camp adverse. Le président sortant, Macky Sall, met en garde contre la publication des résultats, compétence réservée à certaines institutions.

Au regard de la constitution et de la loi électorale, la commission nationale de recensement des votes dispose jusqu’au vendredi 29 mars pour proclamer les résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel confirmera ces résultats en cas d’absence de contestation. Est élu au premier tour, le candidat qui récolte plus de 50% de suffrages exprimés. A défaut de cette performance, les deux premiers candidats s’affronteront au second tour qui aura lieu 21 jours après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel.