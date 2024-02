Cameroun : Paul Biya relève le montant des allocations familiales des travailleurs

Un décret du chef de l’Etat rendu public le 21 février 2024 porte le nouveau montant à 4 500 FCFA par enfant.

Le président de la République fixe le nouveau montant des allocations familiales. Le chef de l’Etat, à travers le décret N°2024/056 du 21 février 2024, décide que les allocations familiales servies aux travailleurs par la Caisse nationale de prévoyance sociale et par le ministère des Finances, est revalorisé à 4 500 à compter du 21 février 2024. Cet acte du président Paul Biya fait passer le montant des allocations familiales de 2 800 FCFA par enfant et par mois tel que décrété le 21 janvier 2016, à 4 500 FCFA par enfant. Soit une augmentation de 1 700 FCFA. Avant 2016, le montant des allocations familiales était fixé à 1 800 FCFA par enfant à charge et par mois par le décret du 02 août 1985.

La décision du président de la République est consécutive à la deuxième augmentation des prix des carburants à la pompe en l’espace d’un an. Elle s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement destinées à atténuer les effets de cette hausse des prix des carburants sur les familles et au sein de la société en général. Outre cette revalorisation des allocations familiales, le chef de l’Etat a rendu public un autre décret portant revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat à hauteur de 5%.