CAN 2023: la non sélection de Choupo Moting n’est pas liée à ses performances selon Aurelien Chedjou

Rigobert Song a publié la liste des 27 lions retenus pour aller disputer la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire. A la surprise de plusieurs, le vice -capitaine de l’équipe, Maxime Choupo Moting n’est pas convoqué. Le Manager sélectionneur, Rigobert Song explique son absence en ces mots:

Une explication qui ne passe pas selon l’ancien défenseur de Lille en France, Aurélien Chedjou. Il s’est exprimé sur la question dans l’émission de radio, 11 entrant:

«Je ne comprends pas le choix de Rigobert Song. Il dit une chose et il fait le contraire. Il dit que le joueur est important, et il le répète à la télévision, mais il ne le met pas dans la liste. Ça veut dire que tu es en train de dire qu’il n’est pas là pour une autre raison. Tu te prives des joueurs importants ? Tu veux gagner la CAN ? Choupo-Moting a beaucoup donné pour le pays; on ne demande pas qu’il soit forcément titulaire, mais avec son expérience, en 10 ou 15 minutes, il peut te débloquer un match. Nous-même, à l’époque, on voyait des trucs, Il [Choupo] disait qu’il est blessé et le week-end qui suivait il jouait en club: ça nous faisait chier, mais à la fin de la journée ça n’enlève en rien ses qualités. On se devait de récompenser les années qu’il a passé en sélection. Rigo pour moi est entrain de dire que c’est tout sauf le football. »