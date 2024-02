Benchmarking : le Cameroun et la RCA se rencontrent pour échanger sur les PME

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III a reçu en audience Hyppolite Jean-Paul Ngate Robard ministre centrafricain chargé des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion du Secteur Privé.

Achille Bassilekin III a reçu Hyppolite Jean-Paul Ngate Robard en audience. L’occasion a été donnée aux deux protagonistes de revisiter la coopération entre le Cameroun et la Centrafrique dans les secteurs des PME et de l’Artisanat et ensuite d’échanger sur des préparatifs de la 11ème Conférence des Ministres du Comité de Coordination pour le Développement de l’Artisanat Africain (CODEPA) qui se tiendra au mois d’août 2024 à Brazzaville au Congo.

Selon le ministère camerounais des PME, il est à signaler que le Cameroun et la RCA sont membres de plusieurs organisations communautaires (CEMAC, CEEAC, OHADA), ainsi que du Comité de Coordination pour le Développement de l’Artisanat Africain (CODEPA), ce qui implique une appartenance commune à divers instruments juridiques en rapport avec le secteur des PME et de l’artisanat, notamment en ce qui concerne les investissements, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, le droit des affaires. Par ailleurs, un projet d’accord dans les domaines des PME et de l’artisanat est en cours de négociation. Le texte a été paraphé par les deux parties mais reste en attente de signature.

Aussi, les PME et artisans des deux pays prennent part à un certain nombre de manifestations à caractère promotionnel organisées dans l’un ou l’autre pays. Ainsi, par le passé, la RCA a pris part au Salon International de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé (PROMOTE) tout comme à l’édition en cours, au Salon International de l’Artisanat du Cameroun (SIARC), au Salon international de l’entrepreneuriat féminin de Douala ainsi qu’à la Foire Transfrontalière de la CEMAC (FOTRAC).

A la sortie d’audience, le ministre centrafricain s’est dit prêt à venir partager l’expérience camerounaise dans le secteur des PME. Les discussions ont par ailleurs permis de faire un tour d’horizon des sujets en discussion au sein du CODEPA, en particulier en ce qui concerne la 11ème session.

Les deux personnalités sont d’avis qu’il est nécessaire de relancer les échanges en vue de la finalisation du projet d’accord de coopération entre les deux pays dans les domaines des PME et de l’artisanat afin d’encadrer et de dynamiser la coopération technique entre les deux pays.