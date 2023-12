Cameroun : au moins 15 morts sur la route

Des accidents de la circulation survenus sur des axes routiers ont endeuillé plusieurs familles au cours de la semaine qui vient de s’achever.

Les jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023, le pays a connu au moins deux accidents mortels. L’un est survenu sur la route nationale N°1, à Moutourwa dans le Mayo Kani, à 50 kilomètres de Maroua, la capitale régionale de l’Extrême-Nord. En effet, dans la nuit du 14 au 15 décembre, un bus de transport interurbain appartenant à la compagnie Touristique Express S.A. et un camion des brasseries sont entrés en collision. Suite à ce choc, huit personnes ont perdu la vie. Les 20 autres personnes blessées ont été internées à l’hôpital régional de Maroua. Le ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe leur a rendu visite en début du week-end.

Le deuxième accident de la circulation quant à lui a eu lieu dans la matinée du 14 décembre 2023 sur l’axe Douala-Tiko, à Likomba, département du Fako, région du Sud-Ouest. Un mototaxi roulant à vive allure aux environs de 5h a fini sa course sous un camion en panne mal stationné. Trois personnes sont mortes sur place. Des collègues du conducteur de moto concerné allant à son secours, sont percutés par un véhicule. Le choc les entraine aussi sous le même camion. L’on dénombre quatre morts. Sept personnes ont trouvé la mort sous ce camion mal stationné.

Les différents accidents ont lieu au moment où les congés débutent. Depuis le 12 décembre dernier, des élèves et étudiants vont en congés de manière progressive. Cette trêve des activités scolaires et académiques accroit les déplacements sur les axes routiers. Cette période de fêtes de fin d’année est aussi connue l’une des périodes qui enregistrent le plus d’accidents. Le ministre des Transports a lancé une campagne de prévention routière depuis le 12 du mois pour réduire le nombre d’accidents sur la route.

Par ailleurs, lors de la plénière spéciale sur la prévention et la sécurité routière au Cameroun en 2021, le ministre des Transports a révélé le chiffre annuel. 3 000 personnes ont perdu la vie à cause des accidents de la circulation en 2021. Le même ministère apprend que 963 personnes ont perdu la vie dans 2 107 accidents de la circulation en 2022.