Cameroun : Olivier BILE propose une « thérapie de choc » pour sortir le pays du « chaos»

Le président des Libérateurs a rendu publique sa vision du Cameroun à l’occasion du nouvel an 2024.

La vision présentée par l’homme politique peu connu du grand public repose sur deux piliers. Le diagnostic « du mal fondamental en vigueur » au Cameroun et la « thérapie de choc correspondant au problème diagnostiqué » sont les deux déterminants développés dans le message de 2024 du Pr. Olivier Bile.

En effet, procédant par une série de d’interrogations, l’universitaire tente de faire comprendre le problème du Cameroun. Cette interrogation tient compte des raisons qui expliquent la situation « catastrophique » du pays, marquée par les crises sécuritaire, politique, d’unité nationale, la raréfaction de l’eau, du pétrole, de l’électricité, les routes impraticables, l’inflation galopante…

Elle aboutit à la réponse radicale selon laquelle « le système politique néocolonial tourne en rond et perd le temps aux Camerounais depuis 30 ans ». Selon lui, il est impossible de développer le Cameroun, de le démocratiser, de le sortir de la crise socio-économique ou de l’impasse tant que le pays reste en situation de captivité et d’indépendance extérieure.

Pour que le basculement se produise, Olivier Bile propose une thérapie qui consiste en la libération préalable du Cameroun de « toute forme de servitude néocoloniale ». Il propose ensuite son émancipation et son évolution vers la prospérité. Cela pourrait passer par plusieurs pistes identifiées dans divers domaines.

Il s’agit par exemple de « placer l’action politique et la gouvernance publique sous la haute éthique de l’amour et d’une véritable crainte de Dieu », de « refonder nos systèmes politique, institutionnel et électoral », d’assurer « la sécurité spirituelle et physique optimale ». A cela s’ajoute la résolution définitive du problème anglophone, la création d’une monnaie nationale transitoire appelée « Camer » ; la refondation du système éducatif, la dépolitisation de la justice ou encore la restauration de la vraie histoire du pays… en rappel, lors de la présidentielle du 07 octobre 2018, la candidature d’Olivier Bile a été rejetée.