Le Cameroun engagé à tirer profit de l’Intelligence artificielle

Cet engagement ressort des propos tenus lors de la séance d’ouverture de du sommet de l’UAR sur les médias africains et l’Intelligence artificielle. Les travaux de cette rencontre ont débuté ce 04 mars 2024 au Palais des congrès de Yaoundé en présence plusieurs acteurs.

Du 04 au 06 mars 2024, universitaires, experts, politiques, acteurs de la société civile, journalistes échangent sur l’intelligence artificielle et les médias africains. Organisé par l’Union africaine de radio diffusion, le sommet de Yaoundé vise à atteindre plusieurs objectifs. Ce sont entre autres l’évaluation de l’état de préparation des médias africains à l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’élaboration des stratégies et des recommandations pour l’adoption responsable de l’IA ; la promotion de la collaboration entre les parties prenantes…

La séance introductive du sommet a eu lieu ce lundi. Au cours de cette séance, l’on aura noté la leçon inaugurale du Pr Emmanuel Pondi répondant à la question de savoir s’il faut avoir peur de l’Intelligence artificielle. Dans les développements de cette leçon donnée par l’universitaire, il ressort « qu’on ne doit pas avoir peur de l’intelligence artificielle ». Pour lui, face à cette évolution, « on doit plutôt s’organiser à mettre sur pied des outils qui servent l’Afrique ». C’est dans cette lancée que « le Cameroun est engagé à tirer profit des opportunités offerts par l’intelligence artificielle », a déclaré le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng.

La suite des travaux du sommet s’articule autour de plusieurs axes dont l’adoption et l’intégration de l’Intelligence artificielle dans les médias ; médias, Intelligence artificielle, démocratie et société ; ainsi que le contenu média et l’Intelligence artificielle.

