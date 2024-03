Cameroun-08 mars 2024 : 08 femmes d’impact dans les affaires

Elles sont des piliers dans leurs domaines. Elles se démarquent dans leurs sphère grâce à leurs savoirs, leurs distinctions et surtout l’influence qu’elles ont sur la jeune génération. Elles sont une multitude. Mais nous avons trié huit figures.

Viviane Ondoua Bilowe, femme de science accomplie

On ne peut parler des femmes d’impact au Cameroun sans citer le Pr Viviane ONDOUA BIWOLE, directrice générale du cabinet OBIV Solutions. Femme de science accomplie, elle est l’incarnation du savoir et du leadership féminin. Le Pr Viviane Ondoua fait aujourd’hui partie du patrimoine intellectuel et managérial du Cameroun et de l’Afrique. Une consultante internationale qui a mené plusieurs études pour le compte de la Banque Mondiale, du PNUD, de l’Union Africaine, de la GIZ entre autres. D’ailleurs, en 2016, elle fut désignée représentante de l’Afrique Centrale dans le groupe AGSA du Fonds Monétaire International.

Intégrant le groupe BGFI Bank en qualité d’administratrice indépendante, cette citoyenne accomplie a une fois de plus prouvé qu’elle a sa place au milieu des décideurs d’Afrique. Auteure de nombreuses publications scientifiques dont sept ouvrages, en particulier, le fameux « Au Secours, je suis patron » classé meilleure vente de l’année 2014 des Editions Clé de Yaoundé. Viviane Ondoua, mariée, est la preuve que le mariage ne constitue pas un frein à l’épanouissement professionnel.

Gwendoline ABUNAW, banquière émérite

Gwendoline Abunaw est une championne du leadership et de l’autonomisation des femmes ; l’innovation/transformation numérique dans le secteur financier ainsi que la motivation des jeunes et la technologie. Avant de rejoindre Ecobank Cameroun en 2011, elle a occupé plusieurs postes au sein de Standard Chartered Bank et de Citibank. Forte de plus de 20 ans d’expérience bancaire, elle a occupé diverses fonctions depuis 2011, notamment celle de directrice de Corporate Bank Cameroun avec une couverture de 6 autres pays d’Afrique centrale, directrice générale adjointe puis directrice dénérale d’Ecobank Cameroun.

Elle est également membre du conseil d’administration d’Ecobank Cameroun, d’Ecobank Tchad et d’E-process International (prestataire de services technologiques du groupe Ecobank) ; ainsi que président des conseils d’administration de Pan African Savings and Loans (membre de microfinance du groupe Ecobank), d’EDC Investment Corporation (banque d’investissement membre du groupe Ecobank) et d’EDC Assets Management.

Depuis novembre 2021, elle est la responsable du Cluster CEMAC couvrant 6 filiales d’Ecobank. En juin 2022, elle devient la première femme présidente de l’Association camerounaise des institutions bancaires et financières (APECCAM), principale entité représentative de toutes les banques et institutions financières du Cameroun. Ecobank, qu’elle dirige, est une filiale d’un important groupe bancaire panafricain présent dans 35 pays à travers le continent. Depuis novembre 2021, elle assume également le rôle de Cluster Head pour la CEMAC, supervisant six filiales d’Ecobank dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Mireille Fomekong, as de la communication

Féministe engagée et progressiste, Mireille Fomekong s’est impliquée dans des activités visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et le leadership. Depuis 2018, elle est membre du conseil d’administration du Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), aujourd’hui Gecam (fusion Gicam et Ecam Ndlr) et préside la commission Entrepreneuriat et Leadership Féminin depuis 2019.

Grâce à son dévouement et à sa vision, l’agence de communication ASCESE, dont elle est la promotrice, est aujourd’hui l’une des agences les plus influentes du Cameroun et de l’Afrique centrale, tant en termes de chiffre d’affaires que de portefeuille clients.

Mireille Fomekong, Epouse Ayangma a été récompensée à plusieurs reprises pour son excellence dans le domaine de la publicité et du marketing. En 2014, elle a remporté le Grand Prix Africain de la publicité à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et en 2017, elle a reçu le Prix Spécial du Marketing Africain des mains du ministre ivoirien de la Communication. En 2016, le magazine Jeune Afrique l’a classée parmi les huit publicitaires les plus réputés d’Afrique.

Pour mémoire, elle a débuté sa carrière dans le domaine du journalisme, travaillant notamment en tant qu’animatrice à la FM95 de la CRTV à Douala, ainsi que pour des médias écrits tels que Dikalo et Challenge Hebdo.

Carmen Kamgaing, l’ingénieure mécanique

Carmen Kamgaing, très peu connue du public, est l’une des figures africaines qui devrait inspirer la jeune génération. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement commercial et la gestion de projets au sein d’organisations multinationales. Ingénieure de formation, elle est actuellement la vice-présidente Afrique en charge de la distribution chez Caterpillar, une entreprise leader mondial dans le domaine de la fabrication d’engins de génie civil.

Elle dirige un réseau de près de 150 villes réparties sur 50 pays et mobilisant plus de 15 000 collaborateurs et distributeurs partenaires. Carmen Kamgaing est née au Cameroun et est diplômée en ingénierie mécanique et industrielle de l’université de Toronto, au Canada. Elle a également obtenu un DEUG en biologie à l’université de Lille 1 en France.

Elle possède une capacité avérée à travailler à l’échelle mondiale et des talents en matière de gestion d’équipe, de gestion budgétaire, de cadrage de projets (budgets, délais et dates de livraison) ainsi que de facilitation des relations avec les clients. En 2023, cette dirigeante dévouée, dynamique a été classée parmi les 50 femmes les plus influentes en Afrique selon le magazine Forbes Afrique.

Carole Mbessa Elongo, Facilitatrice hors-pair

Engagée pour le leadership féminin, Carole MBESSA ELONGO accompagne les jeunes femmes dans l’optique de faciliter leur intégration professionnelle. Revenue s’installer au Cameroun en 2014, après 20 ans passés dans la ville de Nantes où elle a acquis l’essentiel de ses compétences, elle a créé plusieurs entreprises.

Elle est co-fondatrice et directeur général adjoint de Business Facilities Corporation Group. Un groupe qui se déploie dans les secteurs du pesage, des mines et énergie, du transport et logistique et de l’évènementiel business, avec des filiales au Congo-Brazzaville, générant un chiffres d’affaires de plusieurs millions d’euros par an et emploi près de 300 personnes dont 22% de femmes, et 18% de femmes cadres. Membre exécutive de Douala Port Weighing Services (DPWS), la filiale de BFC Group, chargée d’opérationnaliser l’autorisation d’exploitation, de développement et de maintenance des équipements de pesage dans la place portuaire au port de Douala-Bonabéri, elle préside également 2 filiales du Groupe.

Elle est par ailleurs promotrice de la conférence d’affaires annuelle Pro Meet Up And Learn (PML). Un évènement qui s’inscrit dans un contexte de confrontation des économies africaines à de multiples défis, qui affectent la croissance et le développement du continent. « Depuis la mise en place de la plateforme, elle préconise une approche qui tient compte des spécificités locales, tout en maintenant la nécessité d’une efficacité globale », souligne Carole Mbessa.

Depuis 2018, elle est membre du réseau Women working for change du Africa CEO Forum. En 2020, elle a été nommée Membre du Conseil de Direction de l’Ecole Nationale Supérieur Polytechnique de Yaoundé. Elle a été en 2019, Régisseur du Premier Ministère pour le Cameroon Business Forum.

Depuis 4 ans, elle préside le réseau international B.LEAD’HER, qui se déploie au Cameroun et au Congo. En mars 2023, elle a lancé la B.LEAD’HER Network &Academy, qui a pris le parti de capaciter les jeunes filles et femmes, en leur octroyant des moyens et outils devant leur permettre de relever les nouveaux défis dans le contexte de l’intégration et de la consolidation de l’Afrique.

En 2023, elle a été classée parmi les 100 femmes noires inspirantes d’Afrique et de la diaspora au 21ème siècle par l’Association Femmes Inspirantes. Récemment, Carole Mbessa a reçu le prestigieux prix du Women Economic Forum du Harvard Club à New York.

Nadine Tinen, haut sommet de la fiscalité

Tinen totalise plus de vingt années d’expériences dans le domaine de la fiscalité et du conseil en entreprise. En 1996, elle intègre la filiale camerounaise de PwC. Dix ans plus tard, en 2006, elle est nommée associée dans la même firme.

En 2010, elle devient la directrice de la firme camerounaise de Pwc. En 2014, elle prend la tête de PwC Afrique francophone subsaharienne en tant que Tax & Legal Leader, et responsable de l’activité de conseil juridique et fiscal. Par ailleurs, Nadine Tinen est conseillère fiscale agréée CEMAC agréée également membre de l’Ordre national des conseillers fiscaux du Cameroun.

La fiscaliste, à la tête de PwC Afrique Francophone Sub-Saharienne depuis 2017 a été citée parmi les 100 femmes noires inspirantes du 21è siècle. Son rôle actuel est de piloter la transformation de PwC en Afrique francophone subsaharienne, dans le but d’améliorer l’accompagnement des clients dans leur propre transformation, principalement numérique. Elle a sous sa responsabilité plus de 700 collaborateurs présents dans 10 pays, mais avec une couverture sur 17 pays du continent africain.

Diplômée de l’Université de Bourgogne (Dijon) où elle a obtenu un DESS de Droit Fiscal, un Magistère de Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité et un Diplôme International de Droit Fiscal Européen.

Nelly Chatue Diop, étoile montante de la Fintech

Nelle Chatue, cette entrepreneure et informaticienne camerounaise, est l’une des figures montantes de la fintech africaine. Elle a fondé E-jara en 2021 et a réussi une levée de fonds de 2 millions de dollars pour déployer sa stratégie. La camerounaise a par ailleurs fondé en zone Cemac, Makeda Asset Management, une société de gestion d’actifs à travers laquelle elle facilite l’accès des populations à faible revenus aux marchés monétaire et financier de la Cemac.

Lauréate d’une bourse d’excellence du ministère français des affaires étrangères, elle étudie au CPE Lyon, à l’Ecole scientifique où elle décroche en 2004 son diplôme d’ingénieure en informatique et télécommunications. Pendant 3 ou 4 ans, elle travaille en tant que développeur.

Elle s’inscrit donc à HEC Paris en 2006 où elle suit un programme de MBA et se spécialise dans la finance, le marketing et la stratégie. Elle poursuit cette formation à la London Business School dans le cadre d’un programme d’échange international en marketing, finance et stratégie.

En 2013, elle rejoint le groupe français Casino où elle monte la direction Pricing et data. En 2015, elle rejoint Darty group où elle crée et développe également la même direction. Elle développe également le même département pour Betclic Group qu’elle intègre en 2017. Une entreprise spécialisée dans les paris sportifs, les casinos en ligne, les pokers. Elle monte une équipe de 30 personnes avec qui elle travaille jusqu’en 2020, année où elle se lance dans l’entreprenariat.

Parmi ses nombreux prix, le plus récent date du 22 février 2024. A cette date, elle a été honorée en remportant le prestigieux trophée Stand up for African women entrepreneurs (Sufawe) d’Attijariwafa Bank.

Fadimatou Noutchemo-Simo, pilier en aviation

Fadimatou est à la tête d’Afrijet au Gabon. S’il existe des femmes susceptibles de faire rêver les jeunes, on comptera parmi celles-ci, Noutchemo-Simo. Fadimatou Noutchemo Simo est aujourd’hui l’une des figures proéminentes de l’aviation en Afrique.

Née en 1978, elle est une entrepreneure camerounaise qui opère dans l’aviation et le tourisme. Elle est par ailleurs fondatrice de HEFA Group.

La directrice d’Afrijet a reçu plusieurs prix internationaux ayant trait à l’aviation et a reçu en 2019 le prix de « Leader de haut vol » de l’International Aviation Transport Association (IATA). Elle milite pour les métiers liés à la science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). En décembre 2021, elle est nommée Experte Indépendante de l’Observatoire français de l’aviation durable (OAD). Toujours en 2021, elle a été élue 2evice-présidente de l’African Tourism Week (ASTW).

Après des études en économie à l’Université de Buea au Cameroun, elle suit une formation à l’International Aviation Transport Association (IATA) où elle obtient un diplôme.

C’est au sein de Huawei Technologies Cameroun qu’elle entame sa carrière professionnelle en 2006 en tant que chargée de ressources humaines. Elle rejoint par la suite, en 2010, la Banque nigériane United Bank for Africa, notamment le Service Corporate.

En 2010, elle intègre l’équipe sénior de Cameroon Airlines, la compagnie aérienne camerounaise. Elle est l’une des premières femmes à accéder à ce poste au sein de cette entreprise. En 2018, elle rejoint Cronos Airlines Group en Guinée équatoriale en tant que directrice stratégique et Business Development.