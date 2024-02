Cameroun : décès du sénateur François-Xavier Ngoubeyou

Le membre du Sénat et ancien membre du gouvernement est décédé le samedi 24 février 2024 des suites de maladie à l’âge de 87 ans.

Le Sénateur François-Xavier Ngoubeyou n’est plus. Le parlementaire issu de l région de l’Ouest a définitivement rangé ses attributs le week-end dernier. Elu sénateur pour la première fois en 2018 puis en 2023, il a été vice-président de la commission des Affaires étrangères. Dans un message publié le dimanche dernier, l’institution parlementaire dit garder de lui « le souvenir d’un parlementaire dévoué et assidu ».

Membre titulaire du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 2011, il était de ceux qui attisaient la flamme du parti dans la région de l’Ouest. Son élection à la Chambre haute du Parlement est sans doute une marque de reconnaissance de la hiérarchie du Rdpc pour son activité en son sein et les services rendus au pays.

Dans son parcours, François-Xavier Ngoubeyou a été membre du gouvernement. Il a été ministre des Relations extérieures de 2001 à 2004. Bien avant d’occuper ce poste, le natif de Nkongsamba dans la région du Littoral a exercé entre autres, les fonctions de ministre délégué à l’inspection générale de l’Etat dans le gouvernement fédéral entre 1970 et 1971 ; ministre de la Jeunesse et des Sports entre mars 1971 et juillet 1972 ; conseiller technique au ministère de l’Information et de la Culture en décembre 1976 ; il est nommé Ambassadeur du Cameroun en Suisse avec résidence à Berne le 20 avril 1985.