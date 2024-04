Cameroun : Joseph Antoine Bell absent aux obsèques de David Eto’o, la polémique enfle

L’ancien gardien de buts des Lions indomptables, chef de troisième degré du village Mouandé dans l’arrondissement de Ngambe n’a pas assisté à la cérémonie d’inhumation du père de Samuel Eto’o Fils Samedi dernier.

Depuis l’après-midi de samedi dernier, le sujet inonde la toile. Joseph Antoine Bell n’a pas assisté à l’enterrement de David Eto’o, père de Samuel Eto’o Fils, à Ngambè. La cérémonie a eu lieu à quelques trois km du domicile de Bell. L’ancien gardien des Lions indomptables a plutôt pris part à l’inauguration du Musée des rois Bamouns à Foumban dans le département du Noun, région de l’Ouest. Un choix qui pour certains internautes montre que les relations seraient tendues entre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o et Joseph Antoine Bell. Sinon, comment comprendre l’absence d’un chef de village à une grande cérémonie d’inhumation comme celle de David Eto’o ? S’interroge de nombreux internautes.

Deux camps s’affrontent à ce sujet. L’un soutient Joseph Antoine Bell. Les partisans de cette thèse pensent que Joseph Antoine Bell est un patriarche. Il fait ce qu’il juge bon pour lui et pour sa vie. Il est responsable de ses actes et surtout de ses choix. Bien qu’il soit de Mouandé par Ngambe, il est Camerounais. « Il rend l’ascenseur à la famille royale à Foumban. Il avait invité l’ancien roi Ibrahim Mbombo Njoya à une cérémonie traditionnelle à Douala. Ce dernier y avait pris part en 2019 », indique un internaute. En plus, selon ce camp, le consultant sportif n’aurait pas reçu une invitation pour assister à cette cérémonie fort courue, raison pour laquelle il est allé là où il était invité.

Dans le camp inverse, des internautes pensent que le comportement de Jojo n’est pas digne d’un chef traditionnel selon les traditions locales. Dans la culture locale, « on n’invite pas des personnes aux obsèques ». C’est un événement triste et libre d’accès. Pour eux, Joseph Antoine Bell « est une déception », « son comportement est indigne », « ses actions remettent en question son mérite ». Par cette attitude Joseph Antoine Bell n’a montré « aucun esprit de dépassement, aucun esprit d’ouverture. Même si Eto’o a fait quoi, tu aurais dû te rendre aux obsèques de son papa. Ce geste aurait été une leçon de grandeur », insiste un internaute.

Au milieu des deux camps, certains intervenants militent pour l’apaisement. Ils appellent à la réconciliation entre Samuel Eto’o et Joseph Antoine Bell, des deux frères d’une même localité. Ils exhortent aussi les uns et les autres à éviter d’inciter à la haine, mais d’amener les frères à faire la paix en cas de crise pour le bien de la communauté. Ce lundi matin l’on annonce le décès de Pierre Emmanuel Djanal, frère de Joseph Antoine Bell.