Cameroun : la difficile fusion des factions de l’UPC

Des militants de l’Union des populations du Cameroun divisés en plusieurs factions peinent à s’unir dans le but de préparer la prochaine élection présidentielle.

Les leaders des factions de l’Union des populations du Cameroun, parti créé le 10 avril 1948 à Douala, cherchent les voies et moyens pour aller aux prochains scrutins main dans la main. A l’approche des élections de 2025, certains, sous l’impulsion d’Henriette Ekwe, tiennent des réunions dans l’optique d’unir des forces pour impacter lors des processus électoraux. Mais, parvenus à la troisième réunion qui s’est tenue le premier week-end du mois d’avril 2024, les leaders ne s’accordent pas encore.

Des acteurs comme Heriette Ekwe, Jean Bahebeck, Pierre Baleguel Nkot et bien d’autres restent ouverts au débat sur la mutualisation des forces. A l’opposé, Robert Bapooh Lipod considéré comme soutien du régime de Yaoundé, les acteurs du Manidem n’entendent pas participer aux échanges. Malgré cette résistance, les premiers se réunissent et tentent de définir les modalités d’une synergie gagnante lors de la présidentielle de 2025.

Dans cette perspective, la réunion de Douala du week-end dernier a porté la présentation des options qui s’offrent aux différents courants de l’UPC en vue de la présidentielle. Trouver un candidat unique pour porter les chances de l’UPC, soutenir l’une des coalitions des partis d’opposition en gestation ou encore soutenir le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du pouvoir. Au terme de la réunion, les participants n’ont pas opéré un choix. La prochaine réunion prévue en septembre 2024 à Edéa sera l’occasion de se prononcer sur la question.

Le 10 avril 2024, l’UPC originel fondée par 12 pionniers en 1948 a eu 76 ans. Parti créé pour l’indépendance et la réunification du Cameroun peine à retrouver ses bases solides après sa dissolution par le système suivie par de multiples crises internes et des divisions à sa reprise. Certains leaders ou figures actuels du parti ont l’ambition de recoller les morceaux en dépit des résistances. Au moment où les tractations se font en vue des élections de février et octobre 2025, le vent du regroupement souffle au sein des factions de la formation politique.