Cameroun : Mama Nsounchiat Fit, nommé Directeur général de SOCOPAO

Socopao Cameroun a annoncé la nomination de Mama Nsounchiat Fit au poste de Directeur général, succédant ainsi à Jean Michel Macia, désormais responsable du contrôle des opérations logistiques chez Africa Global Logistics.

Dans ses nouvelles fonctions, Mama Nsounchiat Fit aura pour ambition principale de solidifier la présence de Socopao Cameroun sur le marché de la consignation et de la manutention portuaire, avec un focus particulier sur l’amélioration du service client et le renforcement des partenariats avec les armateurs dans les ports de Douala et Kribi.

« La nomination de Mama Nsounchiat au poste de Directeur général de SOCOPAO est le témoignage de son engagement indéfectible et de sa contribution aux chantiers engagés par AGL dans la région. Sa connaissance des corridors et son expérience de l’environnement logistique sont des atouts majeurs pour Socopao Cameroun. Je suis convaincu que sous sa direction, nous franchirons de nouveaux paliers d’excellence », a commenté Serge Ignaro, Directeur régional Golfe de Guinée de AGL.

Avant de rejoindre Socopao, Mama Nsounchiat Fit a enrichi son parcours professionnel dès 1999 chez Camrail comme contrôleur spécial, avant de gravir les échelons pour devenir Directeur des opérations fiscales et Douanières chez Africa Global Logistics, couvrant l’Afrique centrale et de l’Ouest. Depuis 2018, il était en charge de la Direction des Risques et des développements pour la région golfe de Guinée chez AGL.

Diplômé de l’Institut français de gestion (IFG) et de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’université de Paris I Panthéon Sorbonne, Mama Nsounchiat Fit est également un membre actif du Comité consultatif d’orientation du Port autonome de Kribi et du Comité national de la facilitation des échanges, apportant plus de quinze ans d’expertise en facilitation douanière des opérations de transit communautaire.

« Je mesure pleinement la confiance qu’AGL m’a accordée et l’importance de cette promotion pour les jeunes talents de notre entreprise. Mon objectif est de fédérer tous les collaborateurs de Socopao autour des objectifs communs, en parfaite synergie avec nos collègues d’AGL Cameroun, pour propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets », Mama Nsounchiat Fit, Directeur général SOCOPAO Cameroun.

En mémoire, Socopao Cameroun, filiale du Groupe AGL, est un acteur majeur dans le domaine de la manutention et de la consignation portuaire avec une présence marquée au Cameroun. Spécialisée dans la fourniture de solutions logistiques aux armateurs.