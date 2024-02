CEMAC : Gwendoline Abunaw, DG d’Ecobank Cameroun sacrée femme de l’année dans le secteur bancaire  

Gwendoline Abunaw, PDG d’Ecobank Cameroun et responsable du cluster CEMAC, a été honorée pour son leadership et ses contributions au secteur bancaire et financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Célebrant le prix, Ecobank a écrit sur sa page Facebook « Nous sommes ravis d’annoncer que Mme Gwendoline Abunaw, Directrice générale d’Ecobank Cameroun et chef de cluster CEMAC, a été honorée en tant que femme de l’année dans le secteur bancaire et financier pour la région CEMAC. Son leadership exceptionnel et son dévouement ont été reconnus lors de l’Africa Finance Banking & Digital Summit à Brazzaville, Congo, en janvier 2024 ».

En effet, Gwendoline Abunaw a été reconnue pour son leadership et son dévouement exceptionnels lors du Sommet Africa Finance Banking and Digital à Brazzaville, Congo, en janvier 2024.

La cérémonie des Africa Finance Banking and Digitalisation Awards pour la région CEMAC-AFBDS 2024, a réuni plus de 300 banquiers, régulateurs et décideurs de la région CEMAC.

L’AFBDS 2024 célèbre les réalisations des dirigeants et des institutions qui ont apporté une contribution significative à la croissance et au développement du secteur bancaire et financier dans la région CEMAC au cours de l’année écoulée.

Gwendoline Abunaw est une championne du leadership et de l’autonomisation des femmes ; l’innovation/transformation numérique dans le secteur financier ainsi que la motivation des jeunes et la technologie. Avant de rejoindre Ecobank Cameroun en 2011, elle a occupé plusieurs postes au sein de Standard Chartered Bank et de Citibank.

Forte de plus de 20 ans d’expérience bancaire, elle a occupé diverses fonctions depuis 2011, notamment celle de Directrice de Corporate Bank Cameroun avec une couverture de 6 autres pays d’Afrique centrale, Directrice Générale Adjointe puis Directrice Générale d’Ecobank Cameroun.

Elle est également membre du conseil d’administration d’Ecobank Cameroun, d’Ecobank Tchad et d’E-process International (prestataire de services technologiques du groupe Ecobank) ; ainsi que président des conseils d’administration de Pan African Savings and Loans (membre de microfinance du groupe Ecobank), d’EDC Investment Corporation (banque d’investissement membre du groupe Ecobank) et d’EDC Assets Management.

Depuis novembre 2021, elle est la responsable du Cluster CEMAC couvrant 6 filiales d’Ecobank. En juin 2022, elle devient la première femme présidente de l’Association camerounaise des institutions bancaires et financières (APECCAM), principale entité représentative de toutes les banques et institutions financières du Cameroun.

Ecobank, qu’elle dirige, est une filiale d’un important groupe bancaire panafricain présent dans 35 pays à travers le continent. Depuis novembre 2021, elle assume également le rôle de Cluster Head pour la CEMAC, supervisant six filiales d’Ecobank dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.