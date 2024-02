Acces Bank : après le decès du PDG Herbert Wigwe, Bolaji Agbede assure l’intérim

Access Holdings Plc a choisi la directrice exécutive fondatrice de la banque en charge du soutien aux entreprises, Bolaji Agbede, pour succéder à l’ex-directeur général Herbert Wigwe, décédé dans un tragique accident d’hélicoptère la semaine dernière.

Le Conseil d’administration du groupe financier nigérian Access Holdings a annoncé, ce 12 février 2024, la nomination de Bolaji Agbede au poste de directrice générale par intérim. Cette nomination fait suite au décès du PDG du groupe, Herbert Wigwe, qui a perdu la vie le 9 février dans un crash d’hélicoptère en Californie.

Bolaji Agbede est titulaire d’une licence en mathématiques et statistiques de l’Université de Lagos (1990) au Nigéria et a ensuite obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Cranfield en 2002. Au moment où elle est promue Directeur par intérim de Access Holding plc, elle jouit de près de 30 ans d’expérience professionnelle dans les services bancaires et de conseil aux entreprises.

En 2003, elle a rejoint Access Bank en tant qu’assistante générale. En 2010-2022, elle occupe plusieurs postes notamment celui de responsable des ressources humaines du groupe.

Présente dans douze pays, Access Bank est désormais la plus grande banque du Nigeria en termes d’actifs et l’une des plus importantes du continent, avec ses 42 millions de clients Africains.

La nomination rapide de Bolaji Agbede au poste de DG par intérim répond aux inquiétudes des actionnaires, alors que l’action d’Access Holdings a enregistré une baisse de 6,26% suite au décès de son PDG.