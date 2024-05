Basket-ball : KSA, champion du Cameroun

Le club a mis fin à la domination du FAP. Cela s’est passé ce week-end à Yaoundé. Retour sur une finale digne d’un match de NBA…

Les supporters de la KSA peuvent tirer un coup de chapeau à Étienne Tametong et Cédric Tsangue. Ce duo a su déjouer les pronostics et aider le club de Douala à vaincre le FAP dimanche dernier. C’était le dernier match du championnat national et le titre était en jeu.

Et le spectacle était au rendez-vous. FAP partait favori et prenait rapidement le match par le bon bout en dominant les deux premiers quarts temps. Avec une nouvelle stratégie d’équipe, KSA s’appuie sur son duo Étienne Tametong et Cédric Tsangue pour remonter la pente. Cela a permis au club de réduire l’écart à huit points, puis de le rattraper et de prendre la tête. Étienne Tametong, par exemple, avec ses six rebonds et ses passes décisives, a été d’une grande aide pour Cédric Tsangue, qui s’en est sorti avec 23 points, 14 rebonds et 2 passes décisives.

Ce retournement de situation a permi au titre de champion de revenir à Douala. ça faisait 10 ans que les fans de la balle orange dans la région du Littoral attendaient ce retour.