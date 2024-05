Cameroun-projet « Start-up 237 » : formation des responsables des structures d’incubation

Les responsables des structures d’incubation du secteur privé et des universités camerounaises suivent une formation à Yaoundé pour mieux accompagner les bénéficiaires du projet « Start-up 237 : 100 projets made in Camer ».

Dans le cadre du projet « Start-up 237 : 100 projets made in Camer », l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organise du 27 au 30 mai 2024 un atelier de formation pour les responsables des structures d’incubation. Cette séance de travail de trois jours vise à former les participants sur la structuration des plans stratégiques pour le développement et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Jekinnou Christian, facilitateur de cet atelier, présente les différents aspects abordés pour outiller les structures d’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs. Il souligne que l’accent est mis sur les rôles des participants dans l’écosystème, leur positionnement et le contenu de leur programme d’accompagnement. Les échanges portent également sur le modèle économique des incubateurs, le suivi et l’accompagnement des entrepreneurs, ainsi que les mesures d’impact.

Plus précisément, la formation dotera les participants de connaissances et d’outils en gestion de projets, structuration efficace, accès aux financements, techniques de pitch et conception de programmes d’accompagnement adaptés aux start-ups.

Pour Bissene Moulongo Mariette, coordonnatrice de l’incubateur de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, « le défi des start-ups au Cameroun, c’est l’accompagnement psychologique parce que ce n’est pas une œuvre facile. » Elle espère qu’à l’issue des travaux, chaque participant repartira avec une vision claire pour son incubateur, des objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que des activités efficaces pour accompagner les start-ups et les porteurs de projets.

Il est important de noter que le projet « Start-up 237 : 100 projets made in Camer » vise à contribuer à l’employabilité et à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes du Cameroun. 100 start-ups seront soutenues non seulement par un fonds de lancement ou d’accélération, mais aussi par un système de mentorat continu assuré par des experts locaux et internationaux. Ces responsables de structures d’incubation accompagneront et encadreront les start-ups sélectionnées sur la base d’un appel à projets.