Connexion internet par satellite : RASCOM se repositionne

À l’issue des travaux tenus du 22 au 24 mai 2024 à Yaoundé, l’Organisation régionale africaine de communications par satellite (RASCOM) a annoncé des initiatives pour connecter le continent.

Au terme de la 74ème session du Conseil d’administration de la RASCOM, une réorganisation a été mise en place. Pendant ces trois jours de travail, les parties prenantes ont examiné et approuvé divers documents pour assurer le bon fonctionnement de l’institution, avec ou sans amendements, et ont confirmé le mandat de cinq ans du directeur général. Le conseil a également élu le nouveau président et vice-président du Conseil d’administration.

Ainsi, Judith Yah Sunday, directrice générale de Cameroon Telecommunications (Camtel), a été élue présidente du Conseil d’administration de la RASCOM. Elle s’engage à redonner à l’entité son envergure d’organisation panafricaine en charge des communications satellitaires en Afrique. « Je suis résolument engagée, aux côtés du vice-président et du directeur général, à œuvrer pour le rayonnement de la RASCOM et la réussite de ses missions. Nous avons déjà commencé à réfléchir à l’organisation de la 75ème session du Conseil d’administration et de l’Assemblée des parties, dont les dates et le lieu restent à confirmer », a déclaré la nouvelle présidente.

Son premier chantier portera sur l’organisation, en 2025, de la conférence sur les communications par satellite. Cet événement visera à aborder les défis auxquels sont confrontés les opérateurs satellites en Afrique et à trouver les meilleures approches pour les surmonter.

La confirmation du DG

Le Ghanéen Adi Timothy Ashong a été confirmé directeur général de la RASCOM pour un mandat de cinq ans. Il promet de positionner l’organisation afin que la connexion par satellite en Afrique devienne une réalisation des pays membres de l’institution. Pour ce faire, il prévoit de rassembler tous les fournisseurs africains de satellites. « Nous allons faire un état des lieux de ce que nous avons et de ce que nous devons accomplir. Ensemble, nous avons beaucoup à faire, mais seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose », a déclaré Adi Timothy Ashong.

Les nouveaux dirigeants ont également annoncé la tenue d’une Assemblée des parties avant la fin de 2024, huit ans après la dernière. Statutairement, cette réunion devrait avoir lieu tous les deux ans.